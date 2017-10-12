Силкин: "Лунев хорошо сыграл с Ираном"



Бывший наставник московского "Динамо" Сергей Силкин оценил игру вратаря сборной России Андрея Лунева в товарищеском матче с Ираном (1:1).

"Он хорошо играл, спокойно, и мне понравился. Видно, что Лунев хорошо обучен, уверенно играет ногами — если надо было ногой передачу сделать на крайнего через иранца, то он это выполнял. В моменте с пропущенным мячом он ничего не мог сделать. Мне его игра понравилась, хотя особо тяжелой работы у него в этом матче не было", – приводят слова Силкина российские СМИ.

Напомним, что этот матч был дебютным для Лунева в сборной России.

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