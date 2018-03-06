Силкин назвал фаворита в противостоянии "Зенита" с "РБ Лейпциг"

Известный тренер Сергей Силкин назвал фаворита в противостоянии питерского "Зенита" с немецким "РБ Лейпциг" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Я бы не сказал, что "Зенит" является фаворитом. Прошедшая игра чемпионата страны с "Амкаром" возвращает нас назад, когда при Спаллетти в команде были "группировки", когда недовольство от того, что происходит в коллективе, проявлялось на поле: недовольство судейством, недовольство соперником, действиями партнеров по команде... Сейчас, похоже, именно такая ситуация... Видно, что в команде - не все в порядке. Соперник у "Зенита" сейчас - далеко не простой. Немецкий футбол - вообще очень сложный. Не так просто, ведь "Лейпциг" в прошлом сезоне занял второе место в своем чемпионате. Голыми руками этого соперника не возьмешь - это не "Селтик", - цитирует 57-летнего специалиста Rusfootball.info.

Напомним, Боярский оценил шансы "Зенита" на чемпионство. | soccernews.ru