Силкин: "Ростов" находится на правильном пути"

1 Теги ростовцска москва

Силкин: "Ростов" находится на правильном пути"Известный тренер Сергей Силкин прокомментировал удачный старт "Ростова" в новом сезоне.

"Победа "Ростова" в матче с ЦСКА - сенсация? По игре - нет. Да, никто, наверное, этого не ожидал. Но "Ростов" забил рано, и у армейцев было время отыграться и выиграть. Тем не менее они ничего не смогли сделать.

Это можно назвать заявкой на более-менее серьезный результат. Потому что очень хороший старт. И сейчас они играли с командой, занявшей в прошлом сезоне второе место. Такие игры, такие победы вселяют в игроков уверенность. А если "Ростов" еще третий матч подряд выиграет, то в их сторону еще и фортуна повернется. Они - на правильном пути", - цитирует 57-летнего специалиста Rusfootball.info.

Напомним, в "Ростове" выбрали лучшего игрока в матче с ЦСКА. | soccernews.ru

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Ринат

Ростов - вонючки! Забили и засели в защите, тянули время и симулировали травмы.

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