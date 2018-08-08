Силкин: "Ростов" находится на правильном пути"

Известный тренер Сергей Силкин прокомментировал удачный старт "Ростова" в новом сезоне.

"Победа "Ростова" в матче с ЦСКА - сенсация? По игре - нет. Да, никто, наверное, этого не ожидал. Но "Ростов" забил рано, и у армейцев было время отыграться и выиграть. Тем не менее они ничего не смогли сделать.

Это можно назвать заявкой на более-менее серьезный результат. Потому что очень хороший старт. И сейчас они играли с командой, занявшей в прошлом сезоне второе место. Такие игры, такие победы вселяют в игроков уверенность. А если "Ростов" еще третий матч подряд выиграет, то в их сторону еще и фортуна повернется. Они - на правильном пути", - цитирует 57-летнего специалиста Rusfootball.info.

Напомним, в "Ростове" выбрали лучшего игрока в матче с ЦСКА. | soccernews.ru