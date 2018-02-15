Силкин: "С такими соперниками, как "Атлетик", есть шанс проходить дальше"

Известный тренер Сергей Силкин высказался о предстоящем первом матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором московский "Спартак" сыграет с "Атлетиком" из Бильбао.

"Несмотря на то, что "Атлетик" неудачно выступает, сейчас будет другой турнир - он не влияет на турнирную ситуацию внутри чемпионата Испании. Это противостояние состоит из двух игр. И не надо себя убаюкивать тем, что они не могут выиграть. Здесь на них ничего не давит - здесь проигравший выбывает. И отступать им некуда, поэтому игра ожидается непростая.

"Спартаку" же нельзя пропускать. Но с такими соперниками, как "Атлетик" есть шанс проходить дальше - надо им воспользоваться. То, что "Спартак" играет первую встречу дома, возможно, и хорошо. Нужно создать небольшой задел, чтобы на выезде играть на встречных атаках. А у "Спартака" для этого индивидуально сильные игроки есть", - цитирует 56-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, президент генерального спонсора "Спартака" считает, что "красно-белые" могут выиграть Лигу Европы. | soccernews.ru