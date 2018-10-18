Силкин заявил, что на Кокорина пагубно повлияло его окружение

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Силкин заявил, что на Кокорина пагубно повлияло его окружениеБывший наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался по поводу ситуации с форвардом Александром Кокориным, которого арестовали за избиение троих человек.

"Я участвовал в его переходе из "Локомотива" в "Динамо". Встретились с родителями, пообщались, братишка его ещё маленький тогда был. Никогда не было с Сашей проблем. То, что с ним происходит, - влияние компании. Нужно иметь своё я и, конечно, нужно голову включать. Если ты виноват - отвечай, получай, что получил. Взрослый человек, 27 лет, у тебя есть ребёнок. Ты вообще соображаешь, что делаешь?

Он накосячил. Законы должны работать. Если бы законы работали, то люди понимали бы, что могут получить как следует, если что-нибудь натворят. Я понимаю, взрослые мужики сцепились, но когда налетают толпой, это какая-то шайка! Свинство для нормального мужика. Я это никогда не приму и не пойму", - сказал он.

Читайте: Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест | http://soccernews.ru

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