Силлессен дал ответ "Ливерпулю"

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Силлессен дал ответ "Ливерпулю"Голкипер каталонской "Барселоны" Яспер Силлессен дал ответ "Ливерпулю", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы, 29-летний вратарь "сине-гранатовых" дал свое согласие на переезд на "Энфилд", где ему пообещали место в стартовом составе. Его трансфер оценивается в 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Силлессен пропустил 3 мяча в 11 матчах за "Барселону".

Напомним, "Ливерпуль" сделал запрос по трансферу Силлессена. | soccernews.ru

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