Силлессен хочет остаться в "Барселоне"

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен хочет остаться в каталонском клубе.

Ранее стало известно, что интерес к голландскому стражу ворот проявляет "Кристал Пэлас".

"Я не перейду в "Кристал Пэлас". Я очень счастлив в "Барселоне" - цитирует 28-летнего голкипера Football Espana.

Напомним, что Силлессен перешёл в "Барселону" прошлым летом, сыграл 10 матчей и пропустил 9 голов.

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