Силлессен имеет два предложения из АПЛ

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Силлессен имеет два предложения из АПЛ

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен, скорее всего, продолжит карьеру в Англии, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, у голландского стража ворот есть предложения от "Эвертона" и "Вест Хэма".

Данные клубы уже ведут переговоры с  "блауграной" о трансфере 30-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Силлессен сыграл за "Барселону" 11 матчей, в которых пропустил 13 голов. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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