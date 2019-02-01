Силлессен не сможет сыграть против "Реала" в Кубке Испании

Теги яспер силлессенбарселонареал мадридтравмы

Силлессен не сможет сыграть против "Реала" в Кубке Испании

"Барселона" из-за травмы теряет своего резервного голкипера Яспера Силлессена.

Как сообщает твиттер клуба, у вратаря диагностировано мышечное повреждение ноги, из-за которого он выбыл на полтора месяца.

Таким образом, Силлессен, являющийся основным голкипером "Барсы" в Кубке Испании, не поможет клубу в полуфинальном противостоянии против "Реала".

Первая игра между клубами запланирована на 6 февраля, а ответная - на 27 февраля.

В нынешнем сезоне Силлессен провел семь матчей, в которых пропустил 7 голов.

Читайте также: Вальверде поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Кубке Испании. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Зенит" подписал Азмуна

Официально: "Зенит" подписал Азмуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов