Силлессен не сможет сыграть против "Реала" в Кубке Испании

"Барселона" из-за травмы теряет своего резервного голкипера Яспера Силлессена.

Как сообщает твиттер клуба, у вратаря диагностировано мышечное повреждение ноги, из-за которого он выбыл на полтора месяца.

Таким образом, Силлессен, являющийся основным голкипером "Барсы" в Кубке Испании, не поможет клубу в полуфинальном противостоянии против "Реала".

Первая игра между клубами запланирована на 6 февраля, а ответная - на 27 февраля.

В нынешнем сезоне Силлессен провел семь матчей, в которых пропустил 7 голов.

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