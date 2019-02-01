Силлессен не сможет сыграть против "Реала" в Кубке Испании
"Барселона" из-за травмы теряет своего резервного голкипера Яспера Силлессена.
Как сообщает твиттер клуба, у вратаря диагностировано мышечное повреждение ноги, из-за которого он выбыл на полтора месяца.
Таким образом, Силлессен, являющийся основным голкипером "Барсы" в Кубке Испании, не поможет клубу в полуфинальном противостоянии против "Реала".
Первая игра между клубами запланирована на 6 февраля, а ответная - на 27 февраля.
В нынешнем сезоне Силлессен провел семь матчей, в которых пропустил 7 голов.
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|21
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|21
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|Эйбар
|21
|26
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|Атлетик Бильбао
|21
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|Леванте
|21
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|21
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|Эспаньол
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|21
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