Силлессен не собирается покидать "Барселону"

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен сделал заявление о своем будущем.

"В следующем сезоне я все еще буду футболистом "Барселоны", - приводит слова Силлессена Mundo Deportivo.

Соглашение 29-летнего голландца с клубом рассчитано до 2021 года.

Силлессен перебрался в "Барселону" в 2016 году. За это время он провел 28 матчей, из них в 13 он отстоял на ноль.

Напомним, что Силлессен является вторым вратарем "Барсы" и в основном выступает в Кубке Испании.

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