Силлессен недоволен позицией "Барселоны" по своему трансферу
Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен хочет покинуть клуб предстоящим летом.
"Барселона", которая требует за мой трансфер 60 миллионов евро, тормозит мой уход. Я сохраняю спокойствие и буду ждать. Я буду рассматривать варианты продолжения карьеры после отпуска", - приводит слова Силлессена AS.
В минувшем сезоне Силлессен провел 11 матчей, из них в трех он отстоял на ноль.
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|Команда
|М
|О
|1
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|38
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|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32