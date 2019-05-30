Силлессен недоволен позицией "Барселоны" по своему трансферу

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Силлессен недоволен позицией "Барселоны" по своему трансферу

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен хочет покинуть клуб предстоящим летом.

"Барселона", которая требует за мой трансфер 60 миллионов евро, тормозит мой уход. Я сохраняю спокойствие и буду ждать. Я буду рассматривать варианты продолжения карьеры после отпуска", - приводит слова Силлессена AS.

В минувшем сезоне Силлессен провел 11 матчей, из них в трех он отстоял на ноль.

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