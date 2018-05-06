Силлессен определился со своим будущим

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Силлессен определился со своим будущим

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен определился со своим будущим, сообщает ESPN.

По сведениям издания, голландский страж ворот готов покинуть каталонский клуб, если ему поступит достойное предложение. Если же этого не произойдёт, то 29-летний голкипер продолжит выступать за "сине-гранатовых".

В этом сезоне Силлессен сыграл за "Барселону" всего 10 матчей, в которых пропустил 2 гола.

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