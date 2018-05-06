Силлессен определился со своим будущим
Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен определился со своим будущим, сообщает ESPN.
По сведениям издания, голландский страж ворот готов покинуть каталонский клуб, если ему поступит достойное предложение. Если же этого не произойдёт, то 29-летний голкипер продолжит выступать за "сине-гранатовых".
В этом сезоне Силлессен сыграл за "Барселону" всего 10 матчей, в которых пропустил 2 гола.
Не пропустите: Силлессеном интересуется английский гранд. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Севилья
|35
|51
|8
|Хетафе
|35
|49
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|14
|Алавес
|35
|41
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20