Силлессен остался недоволен решением Вальверде

Голкипер каталонской "Барселоны" Яспер Силлессен остался недоволен решением главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде, который не включил его в основной состав на матч Суперкубка Испании против "Севильи".

Так, по сведениям Football Espana, 29-летний вратарь ожидал, что именно он будет "первым номером" "сине-гранатовых" в игре с "красно-белыми", так как именно он играл во всех предсезонных матчах. Учитывая такое недоверие наставника, голландец вполне может запросить своей продажи до закрытия трансферного окна.

Напомним, Малком обзавелся роскошным домом в Барселоне. | soccernews.ru