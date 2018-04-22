Голкипер каталонской "Барселоны" Яспер Силлессен принял решение по своему будущему, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, 29-летний вратарь "сине-гранатовых", несмотря на интерес, который к нему проявляют некоторые из европейских грандов, решил остаться на следующий сезон на "Камп Ноу". Голландец и его семья полностью довольны своей жизнью в столице Каталонии, поэтому игрок не заинтересован в переходе в другой клуб.

В нынешнем сезоне Силлессен пропустил 2 мяча в 10 матчах за "Барселону".

Напомним, летом "Барселона" рассчитывает подписать пять игроков. | soccernews.ru