Силлессен прокомментировал свое будущее в "Барселоне"

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен высказался о своем будущем в клубе.

"Я ничего не могу сказать касательно своего будущего. Я просто хочу чаще играть. Сейчас в руководстве клуба обсуждается эта ситуация" - приводит слова Силлессена Sport.es.

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