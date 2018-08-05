Силлессен прокомментировал свое будущее в "Барселоне"

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Силлессен прокомментировал свое будущее в "Барселоне"

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен высказался о своем будущем в клубе.

"Я ничего не могу сказать касательно своего будущего. Я просто хочу чаще играть. Сейчас в руководстве клуба обсуждается эта ситуация" - приводит слова Силлессена Sport.es.

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