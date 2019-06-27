Силлессен прокомментировал свой переход в "Валенсию"

Вратарь Яспер Силлессен рассказал, что думает о своем переходе из каталонского клуба в "Валенсию". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Я очень хотел перейти в "Валенсию", это важно для меня. "Валенсия" - невероятный клуб, с огромной историей. Я легко согласился на переход в эту команду. Хочу скорее уже начать тренировку с командой и побеждать. Это особенный момент для меня", - сказал Силлессен.

Футболист перешел в "Барселону" из "Аякса" в 2016 года за 13 миллионов евро. За это время он сыграл в 32 матчах за каталонцев.

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