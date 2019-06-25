Силлессен прошел медобследование в "Валенсии"

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен близок к переходу в "Валенсию".

По сведениям Lavanguardia, голландский вратарь уже прошел медобследование в левантийском клубе. В ближайшие дни будет официально объявлено о переходе.

Ранее сообщалось, что "Барселона" обменяет Силлессена на вратаря "летучих мышей" Нето.

В минувшем сезоне Силлессен провел 11 игр, в которых пропустил 13 голов.

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