Силлессен узнал мнение де Лигта и де Йонга о возможном переходе в "Барселону"

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен узнал мнение игроков "Аякса" Маттейса де Лигта и Френки де Йонга относительно возможного их перехода в каталонский клуб.

"Мы общались об этом в расположении сборной. Они восхищаются величием "Барселоны" и будут рады присоединиться к нам. Всё по большей части зависит от "Аякса" и планов клуба по де Лигту и де Йонгу" - приводит слова Силлессена Football Espana.

Напомним, что "Аякс" оценивает обоих игроков в 75-80 миллионов евро за каждого. Помимо "Барселоны" на них претендуют и другие топ-клубы.

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