Силлессен заявил о желании покинуть "Барселону"

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Силлессен заявил о желании покинуть "Барселону"

Голландский вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен собирается сменить команду во время летнего трансферного окна.

"После окончания сезона я отправлюсь в отпуск. Надеюсь, что после него у меня появится новый клуб. Я просто хочу снова играть в футбол", - цитирует голкипера Ziggosport.

При этом Силлессен считает, что его соотечественнику Маттейсу де Лигту стоит перейти именно в "Барселону".

"Если у него есть такая возможность, то он должен перейти в "Барселону", - добавил 30-летний футболист.

"Блауграна" купила Силлессена летом 2016 года у "Аякса" за 13 миллионов евро, с тех пор он сыграл всего 28 матчей, в которых пропустил 19 голов.

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