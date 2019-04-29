Силлессен заявил о желании покинуть "Барселону"
Голландский вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен собирается сменить команду во время летнего трансферного окна.
"После окончания сезона я отправлюсь в отпуск. Надеюсь, что после него у меня появится новый клуб. Я просто хочу снова играть в футбол", - цитирует голкипера Ziggosport.
При этом Силлессен считает, что его соотечественнику Маттейсу де Лигту стоит перейти именно в "Барселону".
"Если у него есть такая возможность, то он должен перейти в "Барселону", - добавил 30-летний футболист.
"Блауграна" купила Силлессена летом 2016 года у "Аякса" за 13 миллионов евро, с тех пор он сыграл всего 28 матчей, в которых пропустил 19 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
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|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эйбар
|35
|43
|11
|Эспаньол
|34
|43
|12
|Бетис
|34
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Уэска
|35
|30
|20
|Райо Вальекано
|34
|28