Силлессеном интересуется английский гранд

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Силлессеном интересуется английский гранд"Ливерпуль" проявляет интерес к голкиперу каталонской "Барселоны" Ясперу Силлессену, информирует испанская пресса.

Сообщается, что тренерский штаб "красных" видит в голландце игрока, который способен решить проблемы команды с вратарской позицией. Англичане намерены воспользоваться отсутствием стабильной игровой практики у стража ворот "сине-гранатовых", предложив ему место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Силлессен пропустил 2 мяча в 10 матчах за "Барселону".

Напомним, вчера "Ливерпуль" уступил "Роме", но все равно вышел в финал Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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