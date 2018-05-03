Силлессеном интересуется английский гранд

"Ливерпуль" проявляет интерес к голкиперу каталонской "Барселоны" Ясперу Силлессену, информирует испанская пресса.

Сообщается, что тренерский штаб "красных" видит в голландце игрока, который способен решить проблемы команды с вратарской позицией. Англичане намерены воспользоваться отсутствием стабильной игровой практики у стража ворот "сине-гранатовых", предложив ему место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Силлессен пропустил 2 мяча в 10 матчах за "Барселону".

Напомним, вчера "Ливерпуль" уступил "Роме", но все равно вышел в финал Лиги Чемпионов. | soccernews.ru