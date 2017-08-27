Сильнейшая атака против лучшей обороны: "Зенит" встретится с "Ростовом"
"Зенит" – "Ростов"
Стадион: "Санкт-Петербург"
Начало матча: 20:00
Арбитр: Владимир Сельдяков
В центральном матче восьмого тура РФПЛ лидер чемпионата "Зенит" встретится с "Ростовом". Питерцы выиграли шесть матчей и лишь раз сыграли вничью. Команда Манчини имеет 19 очков, как и "Локомотив", но "железнодорожники" провели на одну игру больше. "Зенит" продолжает активно укреплять свои ряду, состав пополнил очередной аргентинец – Эмилиано Ригони. В игре с "Утрехтом" он участия не принимал, однако в матче с "Ростовом" новичок вполне может выйти на поле.
Победа над голландским "Утрехтом" далась команде Манчини нелегко, пришлось играть дополнительные 30 минут, однако все же питерцы пробились в групповой этап, где сыграют с "Реал Сосьедадом", "Русенборгом" и "Вардаром". Матч среди недели может сказаться на состоянии игроков "Зенита", Манчини редко делает ротацию, даже перед игрой с "Утрехтом" на матч с "Амкаром" в Перми вышел фактически основной состав. Возможно, итальянский тренер решил, что не стоит повторять эксперименты, как в ответном матче с "Бней Иегуда", когда не основной состав питерцев проиграл израильтянам. Наверняка и в игре с "Ростовом" ротация будет точечной.
Ростовчане в это межсезонье потеряли всех лидеров и были вынуждены стоить новую команду. Из основных игроков остались лишь Гацкан, Мевля, Калачев, Могилевец, Бухаров (сейчас он травмирован и не играет). Новый главный тренер Кучук не стал полностью менять схему игры, "Ростов" продолжает играть в пять защитников, разве что форвард на острие теперь только один. Желто-синие взялись "воскрешать" Владимира Дядюна, который до прихода в Ростов не забивал несколько лет, однако в новой команде выглядит сносно. Также Кучук нашел новое применение Калачеву, который больше не бороздит весь правый фланг, а действует ближе к воротам соперника.
"Ростов" все также мало пропускает (3 мяча), разве что с атакой стало больше проблем, так как адекватной замены Дядюну, сейчас нет, а Владимир хоть и старается, однако его нельзя назвать выдающимся бомбардиром. На его счету лишь один гол, а лучшими бомбардирами являются Гацкан и Калачев.
Интересные факты противостояния:
Команды провели 45 официальных матчей: 23 победы у "Зенита", 12 – у "Ростова", 10 раз была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне "Зенит" выиграл на своем поле у "Ростова" со счетом 3:2, а в гостях сыграл 0:0.
В трех последних матчах на своем поле "Зенит" забивал в ворота "Ростова" по три мяча.
"Ростов" не выигрывал в Санкт-Петербурге с 2013 года.
Ориентировочные составы:
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Дриусси, Ерохин, Полоз, Кокорин.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Мевля, Устинов, Калачев, Гацкан, Юсупов, Зуев, Дядюн.
Прогноз на матч:
"Зенит" – фаворит матча, но питерцам легко точно не будет. "Ростов" вполне может закрыться и как минимум сыграть вничью. Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.50, на ничью – 4.00, на "Ростов" – 7.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5