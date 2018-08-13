Силва: "Для Неймара было важно, чтобы он начал сезон с забитого гола"

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Силва: "Для Неймара было важно, чтобы он начал сезон с забитого гола"Капитан ПСЖ Тиаго Силва оценил игру команды в матче первого тура чемпионата Франции с "Каном" (3:0).

В частности, бразилец отметил выступление нападающего Неймара, который забил гол на 10-й минуте встречи.

"Команда провела хороший матч, но не идеальный. Вся команда выложилась на поле, и мы счастливы, что выиграли. Надеюсь, ПСЖ продолжит прогрессировать. Для всей команды и для Неймара было важно, чтобы он начал сезон с забитого гола. Он отдал много сил и в концовке устал, это нормально", - сказал он. | soccernews.ru

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