Силва: "Есть судьи, которые восхищаются Месси и становятся на его сторону"
Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва подверг критике капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.
"Месси всегда стремится контролировать игру и влиять на решения судей. Он старается убедить арбитра, что соперник должен получить карточку или же выпрашивает опасные штрафные. Я говорил об этом с выступающими в Испании футболистами - там происходит то же самое. В Лиге Чемпионов Месси имеет меньше возможностей для этого, поскольку там рефери жёстче. Но есть судьи, которые восхищаются Месси и становятся на его сторону", - цитирует Силву Mundo Deportivo.
Напомним, что Аргентина в товарищеском матче минимально победила Бразилию благодаря голу Месси.
В ходе встречи капитан "альбиселесте" вступил в перепалку с главным тренером "селесао" Тите.
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