Силва и Курзава пропустят матч с "Ренном"

Защитники ПСЖ Тиаго Силва и Лайвин Курзава не помогут своей команде в матче 18-го тура французской Лиги 1 против "Ренна", сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, оба футболиста не успели до конца восстановиться от травм, поэтому тренерский штаб решил их поберечь.

Напомним, что матч "Ренн" - ПСЖ состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.

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