Силва может пропустить матч со сборной России

Участие полузащитника сборной Испании Давида Силвы в товарищеском матче против национальной команды России находится под вопросом, сообщает 101 Great Goals.

По информации ресурса, накануне 31-летний хавбек "Манчестер Сити" тренировался по индивидуальной программе. Вероятно, он получил небольшое повреждение.

Напомним, что матч Россия - Испания состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru