Силва: "Надеюсь, что Неймар останется в ПСЖ"

Капитан ПСЖ Тьяго Силва надеется, что его соотечественник Неймар не покинет парижский клуб.

"Я ничего не могу сказать о будущем Неймара, так как не могу говорить за него. Но я надеюсь, что он останется в ПСЖ. Благодаря Неймару наша команда прогрессирует. Чего я жду от противостояния с "Реалом"? Это будут матчи высокого уровня. Мы должны усердно работать и с уважением отнестись к сопернику", - приводит слова Силвы Canal Football Club.

Ранее сообщалось, что купить 26-летнего Неймара хочет "Реал".

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