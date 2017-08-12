Силва: "Ничья с "Ливерпулем" - это справедливый результат"

Главный тренер "Уотфорда" Марку Силва поделился эмоциями после матча первого тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Думаю, это справедливый результат. Мы провели хороший первый тайм - играли на тех скоростях, которые я хочу видеть. Первые 25 минут второго тайма мне не понравились. Должны были сыграть ещё лучше - команда допускала ошибки. Но в целом всё неплохо. Нужно играть с таким же настроем во всех матчах" - приводит слова Силвы BBC.

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