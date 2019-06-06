Силва о хет-трике Роналду: "Мы давно привыкли к тому, что он вытворяет"

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Силва о хет-трике Роналду: "Мы давно привыкли к тому, что он вытворяет"

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал победный матч команды против Швейцарии (3:1) в полуфинале Лиги наций.

В этом матче нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик.

"Мы давно привыкли к тому, что вытворяет Роналду. Он годами делает это. Так что это ни для кого не сюрприз. Он часто решает исход матча", - сказал Силва.

Завтра, состоится второй полуфинальная встреча, где встретится Англия с Нидерландами. Финальный матч пройдет 9 июня. Начало - в 21.45 по московскому времени.

Не пропустите: Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций| http://soccernews.ru
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Это не Бернарду.

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Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций

Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций

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