Силва: "Почему Месси не говорил о коррупции, когда Айтекин судил матч "Барселона" - ПСЖ?
Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва мощно ответил капитану национальной команды Аргентины Лионелю Месси.
Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" выразил уверенность, что КОНМЕБОЛ создал все условия для победы "селесао" на Кубке Америки-2019, намекая на коррупцию в организации.
"Мне сложно комментировать слова Месси. Некоторые футболисты почему-то склонны в своих неудачах винить других. Интересно, почему Месси не говорил о коррупции, когда Айтекин судил матч "Барселона" - ПСЖ (ответная игра 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2016/17 завершилась со счётом 6:1 в пользу каталонцев - примечание Soccernews)?
"Барселона" выиграла благодаря странным решениям арбитра, но Месси молчал. Мы тоже ничего не говорили, а приняли этот результат и продолжили работать", - приводит слова Силвы AS.
Стоит отметить, что Месси жаловался на судейство после матча с Бразилией в 1/2 финала Кубка Америки. Он убеждён, что сборная Аргентины вышла бы в финал, если бы не ошибки арбитра.
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