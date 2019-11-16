Силва прокомментировал конфликт Тите и Месси

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва высказался по поводу перепалки между главным тренером "селесао" Тите и капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

Напомним, что форвард сказал 58-летнему специалисту, чтобы он "заткнулся".

"Что мы можем говорить об уважении и дисциплине среди игроков, если подобное поведение позволяет себе один из самых почитаемых футболистов мира. Нельзя проявлять такое неуважение ни к тренеру, ни к пожилому человеку. Каким бы грозным ни было соперничество, уважение должно быть на первом месте", - цитирует Силву Mundo Deportivo.

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