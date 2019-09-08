Силва прокомментировал победу Португалии в матче отбора на Евро-2020

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва рассказал, что думает о победном матче команды над сборной Сербии (4:2) в рамках отбора на Евро-2020.

"Нам нужны были все голы, не только мой. Мы отлично начали игру, но потом начались проблемы. Мы допускали ошибки, но в целом игра вышла хорошей. Нужно постоянно бороться, легких игр нет. Наша цель - быть первыми в группе, но сначала нам нужно победить в Литве", - приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.



10 сентября Португалия встретится с Литвой. После 3 туров сборная Португалии с 5 баллами занимает 2 место в группе.

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