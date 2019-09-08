Силва рад, что Неймар не покинул ПСЖ
Капитан ПСЖ Тиаго Силва заявил, что очень рад, что нападающий парижан Неймар не покинул клуб этим летом. Об этом информирует Goal.com.
"Мы так рады, что Неймар остался в ПСЖ. У нас есть большая цель - Лига чемпионов. Чтобы достичь ее у нас должны быть сильные игроки.
Если бы Неймар ушел из ПСЖ, это было бы большой потерей. Он показал насколько хорош", - сказал Силва.
Напомним, что "Барселона" вела переговоры о переходе 27-летнего Неймара и предлагала ПСЖ несколько вариантов по его трансферу, но клубы так и не смогли договориться. Форвард надеялся покинуть ПСЖ, но в итоге остался в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2022 года.
Не пропустите: ПСЖ отказал "Ювентусу" в трансфере Неймара. | http://soccernews.ru
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