Силва вылечился от коронавирусва и может дебютировать за "Реал Сосьедад"

Новый игрок "Реал Сосьедада" Давид Силва вылечился от коронавируса и провел первую тренировку в составе клуба.

34-летний футболист перешел в клуб из Басконии этим летом на правах свободного агента.

31 августа клуб презентовал футболиста, однако из-за положительного теста на коронавирус, игроку пришлось сесть на двухнедельный карантин.

Теоретически, Силва может провести первый матч за "Реал Сосьедад" 20 сентября против "Реала".

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