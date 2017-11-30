Силва: "Я счастлив, что продолжаю карьеру в "Манчестер Сити"



Испанский полузащитник Давид Силва прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити" в своем твиттере и прикрепил фотографию, которая была сделана в день его перехода в клуб в 2010 году.

"Кто бы тогда мог подумать… Я очень счастлив, что продолжаю свою карьеру в этом большом клубе. Я благодарен фанатам за их поддержку", - написал Силва.

Напомним, что 31-летний хавбек подписал с "горожанами" новое соглашение, которое будет действовать до лета 2020 года.

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