Силва: "Я счастлив, что продолжаю карьеру в "Манчестер Сити"

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Силва: "Я счастлив, что продолжаю карьеру в "Манчестер Сити"
Испанский полузащитник Давид Силва прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити" в своем твиттере и прикрепил фотографию, которая была сделана в день его перехода в клуб в 2010 году.

"Кто бы тогда мог подумать… Я очень счастлив, что продолжаю свою карьеру в этом большом клубе. Я благодарен фанатам за их поддержку", - написал Силва.

Напомним, что 31-летний хавбек подписал с "горожанами" новое соглашение, которое будет действовать до лета 2020 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" продлил контракт с Давидом Силвой. | http://soccernews.ru

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