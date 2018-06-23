Силве понравилась игра Бразилии в матче с Коста-Рикой

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва подвел итог матча второго тура Чемпионата Мира против команды Коста-Рики.

Напомним, что бразильцы выиграли со счетом 2:0, забив оба мяча в компенсированное время.

"Сегодня я считаю, что мы сыграли лучше, чем в первом матче - хорошо атаковали, было больше точных передач. Если в первый раз мы сильно переживали, то сегодня у нас все получилось", - отметил он.

Читайте: Четыре игрока сборной Швеции пропустят матч с Германией Четыре игрока сборной Швеции пропустят матч с Германией