Сильви Мейс - бывшая жена Рафаэля ван дер Ваарта

Брак полузащитника датского "Мидтъюлланда" Рафаэля ван дер Ваарта с моделью и телеведущей Сильви Мейс продлился 10 лет. Причиной развода одной из самых известных пар в Нидерландах послужила интимная близость девушки с авиапилотом. Не спасло отношения известного футболиста и то, что у него с Сильви осталось двое детей. Но несмотря на расставание с бывшим мужем Мейс и сегодня выглядит более чем шикарно.

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