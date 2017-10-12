Сильви Мейс - бывшая жена Рафаэля ван дер Ваарта

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Сильви Мейс - бывшая жена Рафаэля ван дер ВаартаБрак полузащитника датского "Мидтъюлланда" Рафаэля ван дер Ваарта с моделью и телеведущей Сильви Мейс продлился 10 лет. Причиной развода одной из самых известных пар в Нидерландах послужила интимная близость девушки с авиапилотом. Не спасло отношения известного футболиста и то, что у него с Сильви осталось двое детей. Но несмотря на расставание с бывшим мужем Мейс и сегодня выглядит более чем шикарно.

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