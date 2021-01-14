Сильвио Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем

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Сильвио Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем
Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем, сообщает ANSA.

По сведениям издания, у бизнесмена и политика диагностирована сердечная аритмия. Врачи заявили, что Берлускони пока не может быть транспортирован в Италию.

84-летний Берлускони владел "Миланом" с 1986 по 2017 годы. За этот период клуб восемь раз стал чемпионом Италии и пять раз выиграл Лигу Чемпионов.

Сейчас он владеет клубом "Монца", которая является одним из лидеров Серии В.

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