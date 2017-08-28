Хавбек "Ньюкасла" Сим Де Йонг стал игроком "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что Де Йонг воспитанник амстердамского клуба и уже выступал здесь с 2007 по 2014 год.

В прошлом сезоне Де Йонг играл в аренде за ПСВ, где провел 19 матчей и забил 6 голов.

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