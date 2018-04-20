Симэн призвал фанатов "Арсенала" помнить о трофеях, выигранных Венгером

Теги арсенал лондонарсен венгер

Симэн призвал фанатов "Арсенала" помнить о трофеях, выигранных Венгером
Бывший вратарь "Арсенала" Дэвид Симэн прокомментировал решение Арсена Венгера покинуть пост главного тренера "канониров".

"Это печальный день для "Арсенала" из-за ухода Арсена. Получится ли у нас выразить ему уважение, которого он заслуживает?", - написал Симэн в своем твиттере, добавив хэштег "Помните о трофеях". 

Напомним, что 68-летний Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года и за это время выиграл с клубом 17 трофеев.

Не пропустите: Официально: Венгер покинет "Арсенал" летом. | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

Времена, некогда великого Арсена Венгера давно закончились. Его страсть к французским игрокам типа Насри, привела этот клуб в разряд середняков. Только смена тренера и трансферной политики может вытащить клуб из трясины. Думаю, что Атлетико вынесет Арсенал и из ЛЕ.

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