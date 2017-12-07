Симэн: "Слуцкого рано уволили"

Известный в прошлом английский вратарь Дэвид Симэн поделился мнением об увольнении Леонида Слуцкого с поста главного тренера "Халла".

"Думаю, его рано уволили. Чемпионшип - самая странная первая лига мира. В последней команде у тебя может играть футболист сборной из топ-10 мирового рейтинга, который был бы в основе чуть ли не любого клуба Серии А. И такие монстры есть в каждой из 24 команд, чьи составы примерно равны. К Чемпионшипу нужно адаптироваться, и Слуцкому сложно было сделать это за такое короткое время. Думаю, он ещё мог всё изменить, но решение принято" - сказал Симэн.

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