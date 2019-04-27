Симеоне: "Антуан - важнейший игрок нашей команды, мы надеемся на него в будущем"

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Симеоне: "Антуан - важнейший игрок нашей команды, мы надеемся на него в будущем"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о будущем нападающего Антуана Гризманна в команде. Об этом сообщает Goal.com.

Ранее в СМИ писали, что французский футболист перейдет в "Барселону" этим летом.

"Антуан - важнейший игрок нашей команды. Мы рассчитываем на него и в будущем сезоне. Гризманн - капитан команды. Мы очень надеемся на то, что следующий сезон будет более результативным", - сказал Симеоне. 

В текущем сезоне Гризманн участвовал в 42 матчах Примеры, в которых отметился 15 голами и 10 ассистами. Соглашение француза с испанским клубом действует до лета 2023 года.

А еще: "Атлетико" определился с заменой для Гризманна| http://soccernews.ru

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