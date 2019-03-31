Симеоне: "Атлетико" будет бороться за Ла Лигу до последнего вздоха"

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Симеоне: "Атлетико" будет бороться за Ла Лигу до последнего вздоха"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне остался доволен игрой своей команды в 29-м туре чемпионата Испании с "Алавесом" (4:0).

"Для нас это был один из лучших выездных матчей сезона. Мы атаковали и создавали моменты. "Атлетико" провел отличную игру. Мы будем бороться за Ла Лигу до последнего вздоха. Мы не откажемся от нашей сущности, а именно в конкуренции грандам", - приводит слова Симеоне AS.

После 29 туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Понятное дело, ведь второе место в Ла Лиге, даёт преференции в посеве группового этапа Лиги Чемпионов следующего сезона.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

...про первое место ему можно уже даже не мечтать)

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