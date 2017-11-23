Симеоне: "Атлетико" добыл очень нужную победу"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался после матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы".

"Мы провели очень важный матч с хорошей интенсивностью. Честно говоря, он не особо отличался от игры в Риме. Просто в этот раз мы реализовали свои шансы благодаря Гризманну. Мы начали выигрывать этот матч ещё до стартового свистка благодаря болельщикам. "Атлетико" добыл очень нужную победу" - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

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