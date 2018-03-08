Симеоне: "Атлетико" еще не решил задачу выхода в следующий круг"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
"Задача еще не решена. Не так просто нам будет, как кажется. В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера. Плей-офф на этой стадии может быть непредсказуемым. Соперник показал неплохую игру, несмотря на свои проблемы – ведь двое лидеров не играло. Мы этим воспользовались и показали хороший футбол, - приводят слова Симеоне российские СМИ.
Ответный матч состоится 15 марта.
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