Симеоне: "Атлетико" еще не решил задачу выхода в следующий круг"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Задача еще не решена. Не так просто нам будет, как кажется. В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера. Плей-офф на этой стадии может быть непредсказуемым. Соперник показал неплохую игру, несмотря на свои проблемы – ведь двое лидеров не играло. Мы этим воспользовались и показали хороший футбол, - приводят слова Симеоне российские СМИ.

Ответный матч состоится 15 марта.

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