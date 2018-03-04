Симеоне: "Атлетико" мог бы победить "Барселону", если бы за нас играл Месси"



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от "Барселоны" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

"Этот матч был похож на поединок между нашими клубами в первом круге. Разница лишь в том, что теперь мы проиграли с минимальной счетом. Месси это тот игрок, который сделал результат. Если бы он играл за "Атлетико", то мы бы победили.

Я слабо верю в то, что "Барселона" проиграет три матча. Впрочем это футбол, поэтому мы продолжим бороться, как и раньше", - приводит слова Симеоне AS.

После этого матча отставание "Атлетико" от лидирующей "Барселоны" увеличилось до восьми очков.

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