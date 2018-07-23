Симеоне: "Атлетико" не может тратить на одного игрока 150 миллионов евро"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о работе своего клуба на трансферном рынке.

" У нас нет возможности потратить 150-200 миллионов евро на одного игрока. Поэтому мы должны стараться проявлять креативность. Я имею в виду то, что нам нужно, чтобы команда улучшала и развивала тех игроков, которые у нас есть ", - цитирует наставника "матрасников" sport.es.

Напомним, игрок "Атлетико" готов перебраться в "Интер". | soccernews.ru