Симеоне: "Атлетико" не может тратить на одного игрока 150 миллионов евро"

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Симеоне: "Атлетико" не может тратить на одного игрока 150 миллионов евро"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о работе своего клуба на трансферном рынке.

"У нас нет возможности потратить 150-200 миллионов евро на одного игрока. Поэтому мы должны стараться проявлять креативность. Я имею в виду то, что нам нужно, чтобы команда улучшала и развивала тех игроков, которые у нас есть", - цитирует наставника "матрасников" sport.es.

Напомним, игрок "Атлетико" готов перебраться в "Интер". | soccernews.ru

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