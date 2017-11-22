Симеоне: "Атлетико" нужно победить "Рому", а потом следить за другими результатами"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что его команду ждет сложный матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы".

"Рома" обыграла "Лацио" в дерби. Это победа придала им еще больше уверенности. Они понимаю, что у них есть хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Думаю, что римляне будут играть в атакующий футбол.

Вне зависимости от того, выйдет "Атлетико" из группы или нет, мы останется сильным клубом. Нам нужно победить "Рому", а потом следить за другими результатами.

Мне приходилось играть против тренера "Ромы" Ди Франческо. Он является бойцом и в этом похож на меня. Эусебио проводит хорошую работу в "Роме", - цитирует Симеоне Football Espana.

Матч "Атлетико" - "Рома" состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 22:45 мск.

После четырех туров "Рома" с восемью очками лидирует в группе. "Атлетико" занимает третью позицию с тремя очками. http://soccernews.ru