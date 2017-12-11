Симеоне: "Бетис" вынудил нас сменить три схемы игры"

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Симеоне: "Бетис" вынудил нас сменить три схемы игры"Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пообщался с журналистами после минимальной победы над "Бетисом" в матче чемпионата Испании. 

"По ходу игры нам пришлось многое поменять. "Бетис" вынудил нас сменить три схемы игры, чтобы мы почувствовали в итоге себя комфортно. Хорошо, что у нас есть тактическое разнообразие, и в этом наша сила. У нас было всего несколько моментов, но удалось один реализовать. Это отличный стиль игры и хороший результат", - отметил он.   | http://soccernews.ru

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