Симеоне: "Бетис" вынудил нас сменить три схемы игры"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пообщался с журналистами после минимальной победы над "Бетисом" в матче чемпионата Испании.

"По ходу игры нам пришлось многое поменять. "Бетис" вынудил нас сменить три схемы игры, чтобы мы почувствовали в итоге себя комфортно. Хорошо, что у нас есть тактическое разнообразие, и в этом наша сила. У нас было всего несколько моментов, но удалось один реализовать. Это отличный стиль игры и хороший результат", - отметил он. | http://soccernews.ru