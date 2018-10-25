Симеоне: "Боруссия" не играет в бесполезное владение мячом, она - очень хороша"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высоко оценил игру дортмундской "Боруссии", которой его команда вчера в рамках группового этапа Лиги Чемпионов уступила с разгромным счетом.

"Боруссия" - великолепная команда. Она не играет в бесполезное владение мячом, она играет вертикально, быстро, за ней приятно наблюдать. Мы должны поздравить ее, она - очень хороша", - приводит слова наставника "матрасников" ActuFoot.

Напомним, "Боруссия" разгромила "Атлетико" со счетом 4:0. | soccernews.ru