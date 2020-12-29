Симеоне дал комментарий по поводу ухода Диего Косты
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне отреагировал на уход форварда Диего Косты уход из команды.
"Радует, что его уход не нанес ущерба клубу. Время, которое игрок провел в команде, было замечательным. Он много дал клубу, а клуб - ему. Мы любим Диего.
Но ему стало непросто. Так как у него характер бойца, он постоянно нуждается в новых для себя вызовах.
Пока не могу сказать, кто заменит Диего. Руководство клуба ищет наилучшее решение", — цитирует Симеоне AS.
Читать по теме: Диего Коста покинул "Атлетико" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14