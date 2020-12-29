Симеоне дал комментарий по поводу ухода Диего Косты

Теги атлетико мадриддиего симеонедиего коста

Симеоне дал комментарий по поводу ухода Диего КостыНаставник "Атлетико" Диего Симеоне отреагировал на уход форварда Диего Косты уход из команды.

"Радует, что его уход не нанес ущерба клубу. Время, которое игрок провел в команде, было замечательным. Он много дал клубу, а клуб - ему.  Мы любим Диего.

Но ему стало непросто. Так как у него характер бойца, он постоянно нуждается в новых для себя вызовах. 

Пока не могу сказать, кто заменит Диего. Руководство клуба ищет наилучшее решение", — цитирует Симеоне AS.

Читать по теме: Диего Коста покинул "Атлетико" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы самые дорогие российские футболисты

Названы самые дорогие российские футболисты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов